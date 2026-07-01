$78.2789.27

Четырёхкратный чемпион мэйджоров Magisk стал капитаном BC.Game по CS 2

Чемпионат.com

BC.Game объявила о подписании Эмиля Magisk Рейфа. 28-летний датчанин стал четвёртым игроком состава и займёт роль капитана.

Четырехкратный чемпион мэйджоров Magisk стал капитаном BC.Game по CS 2
© Чемпионат.com

За карьеру Magisk выиграл четыре мэйджора — три в составе Astralis и один с Vitality. Последним коллективом Рейфа была Astralis, с которой он не преодолел вторую групповую стадию на StarLadder Budapest Major 2025. С конца 2025 года датчанин находился в инактиве.

Пятый игрок BC.Game пока не объявлен. Ранее генеральный директор организации опроверг интерес к Джими Jimpphat Сало. Тренером команды выступает Виктор TaZ Войтас.

Состав BC.Game:

  • Азбаяр Senzu Мунхболд;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Александр s1mple Костылев;
  • Эмиль Magisk Рейф;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).