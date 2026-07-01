Lenovo представила сверхлегкую геймерскую мышь

Компания Lenovo представила в Китае новую беспроводную игровую мышь Lecoo Bellator GM103. Как сообщает GizmoChina, новинка получила сенсор PixArt PAW3395 м весит всего 59 г, что является выдающимися параметрами.

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В основе устройства лежит флагманский оптический сенсор PixArt PAW3395 с максимальным разрешением 26 000 DPI, скоростью отслеживания до 650 IPS и ускорением до 50G. Мышь также поддерживает частоту опроса 8000 Гц как при проводном подключении по USB-C, так и при использовании беспроводного соединения на частоте 2,4 ГГц.

Вес Lecoo Bellator GM103 составляет 59 г с возможным отклонением до 5 г. Размеры устройства – 128 на 67 на 39 мм. По данным Lenovo, эргономика корпуса разработана с учетом размеров рук азиатских пользователей и подходит для различных типов хвата, включая ладонный, «коготь» и кончиками пальцев.

Основные кнопки оснащены механическими переключателями с заявленным ресурсом 80 млн нажатий. Для подключения доступны три режима: проводной через USB-C, беспроводной по каналу 2,4 ГГц с комплектным приемником и Bluetooth 5.2. Последний поддерживает одновременное сопряжение с двумя устройствами и быстрое переключение между ними.

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 600 мАч. По заявлению Lenovo, в энергосберегающем режиме мышь способна проработать более 150 часов без подзарядки.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 249 юаней (примерно 2,9 тыс. руб. по курсу на 30 июня 2026 года).

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