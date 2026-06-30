Как поставить лимит на патроны в Meccha Chameleon: гайд

Обновление 2.3.0 добавило в Meccha Chameleon интересную опцию — возможность ставить лимит на патроны для охотников в каждом раунде. Портал gamerant.com рассказал, как воспользоваться этой настройкой и как она влияет на геймплей.

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Как ограничить патроны

Важно! Только хост может менять этот параметр.

Создайте лобби. Нажмите на синюю кнопку в лобби. После этого нажмите на E, чтобы настроить карту. На экране появятся три столбца настроек. В левом — список различных параметров времени и возможностей охотников. Ближе к низу списка есть новая опция, позволяющая включить или отключить лимит патронов.

При включении лимита на патроны хост также может задать, сколько патронов у каждого охотника будет в начале раунда. Число может быть от 1 до 99, поскольку в строку можно вписать лишь два символа.

Как работает лимит на патроны

Когда охотник попадает выстрелом в хамелеона, патрон, потраченный на выстрел, восстанавливается. То есть, если охотник начал раунд с пятью патронами и попал одним в хамелеона, то у него по-прежнему будет пять. Промахи тратят патроны навсегда. Если у всех охотников закончатся патроны, хамелеоны автоматически выигрывают раунд.