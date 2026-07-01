Авторы Turok: Origins обозначили сроки выхода игры

Разработчики шутера Turok: Origins представили новый трейлер игры и впервые уточнили сроки ее выхода.

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Как следует из нового опубликованного ролика, релиз состоится осенью 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

В трейлере показаны сражения с динозаврами и гигантскими существами, перестрелки с использованием футуристического оружия, а также фрагменты кооперативного прохождения.

За разработку проекта отвечает компания Saber Interactive. Студия была основана выходцами из России и долгие годы имела крупное подразделение в Санкт-Петербурге, которое участвовало в создании ряда наиболее известных игр компании.

Первая Turok вышла в 1997 году на Nintendo 64 и быстро стала одной из самых заметных игр консоли благодаря сочетанию динамичного шутера от первого лица, масштабных уровней и сражений с динозаврами. Впоследствии серия получила несколько продолжений и превратилась в одну из наиболее узнаваемых игровых франшиз конца 1990-х.

Новый проект, по имеющимся данным, станет переосмыслением серии. Геймерам предстоит взять на себя роль воинов ордена Туроков, сражающихся не только с доисторическими хищниками, но и с инопланетной угрозой. Проект предложит одиночное прохождение и кооперативный режим, а также возможность переключаться между видом от первого и третьего лица.