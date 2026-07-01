Xiaomi представила дешевый игровой смартфон с вентилятором

Xiaomi официально представила субфлагманский смартфон Redmi K90 Ultra, ориентированный на мобильный гейминг. Об этом сообщает ITHome.

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Новинка получила 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За производительность Redmi K90 Ultra отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный чипом D2, оперативной памятью LPDDR5X на 12 или 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ.

Для охлаждения компонентов используется крупная испарительная камера в сочетании с активной системой охлаждения с вентилятором. По заявлению производителя, такое решение позволяет поддерживать высокую производительность при продолжительных игровых нагрузках.

В смартфоне две тыльные камеры: основная на 50 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп, а фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным датчиком.

Redmi K90 Ultra может похвастаться аккумулятором емкостью 8550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и сквозной зарядки, позволяющей питать материнскую плату в обход батареи во время игр, что снижает нагрев устройства и способствует увеличению срока службы АКБ.

Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, стереодинамиков Bose, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, мощный вибромотор и возможность индивидуальной настройки чувствительности различных зон сенсорного экрана.

Redmi K90 Ultra представлен в черном, серебристом и синем цветах по цене от 2799 юаней (около 32 тыс. руб.).

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