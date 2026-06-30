В Battlefield 6 стартовала неделя бесплатной игры

30 июня в Battlefield 6 стартовала очередная неделя бесплатной игры. В период с 30 июня по 6 июля в шутер может сыграть любой желающий на ПК, PS5 и Xbox Series.

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На протяжении недели геймерам будут доступны карты Contaminated, Eastwood, Railway to Golmud и Cairo Bazaar в пяти режимах: «Захват», «Эскалация», «Прорыв», «Казуальный прорыв» и «Тактическое уничтожение». Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта, которая продаётся со скидкой в 50%.

Это уже четвёртый пробный период Battlefield 6 с релиза в октябре 2025 года. Чтобы сыграть в пробный доступ в России, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.