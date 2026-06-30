Rockstar начала рекламировать GTA 6 в TikTok и на YouTube

В конце июня студия Rockstar Games начала полноценный маркетинг GTA 6. Шестую часть культовой серии теперь активно рекламируют не только социальных сетях, но также в видеохостингах YouTube и даже TikTok.

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На данный момент Rockstar опубликовала лишь короткий тизер с логотипом игры и ссылкой на предзаказ экшена. Интересно, что она ведёт на страницу проекта в PS Store для PS5, хотя новая GTA также выйдет и на Xbox Series.

Сам ролик можно посмотреть во VK по ссылке.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Предзаказы игры стартовали 25 июня — стандартное издание обойдётся в непривычные для индустрии $ 80.