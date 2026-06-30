В Госдуме назвали GTA VI смрадом американизма

GTA с первой части строится вокруг тем насилия и противоправного поведения, новая игра не станет исключением. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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Депутат заявил, что уровень жестокости и девиантного контента в новой части не отличается от предыдущих игр франшизы. При этом он выразил мнение, что подобные проекты вряд ли способны подтолкнуть большинство людей к совершению преступлений, поскольку игроки понимают условный и художественный характер происходящего.

Милонов также охарактеризовал мир GTA как отражение американской действительности, в которой преобладают насилие, наркотики и другие социальные проблемы.

«Там действительно царит насилие, секс, наркотики. Ты окунаешься в смрад американизма, играя в GTA. Любое насилие в GTA — это насилие над потенциальным врагом, поэтому, если они все друг друга переколбасят даже в рамках GTA, будет только лучше», — заявил депутат.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата выхода GTA Online и ПК-версии игры пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что канадский завод дал сотрудникам выходные для игры в GTA VI.