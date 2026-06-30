$77.7588.65

NBC Universal рассматривает выход на рынок видеоигр

Sostav.ru

NBC Universal может выйти на рынок видеоигр после завершения отделения от Comcast. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, компания рассматривает развитие игровых и других развлекательных франшиз как одно из ключевых направлений роста.

NBC Universal рассматривает выход на рынок видеоигр
© Sostav.ru

Интерес к игровой индустрии объясняется изменением потребительских привычек: аудитория все чаще выбирает стриминговые сервисы, видеоигры и социальные сети вместо традиционного телевидения. По мнению аналитиков, после выделения NBC Universal получит больше свободы для развития смежных направлений и поиска новых источников выручки. При этом пока никаких конкретных сделок не обсуждается.

Для рекламного рынка это может означать усиление конкуренции за внимание аудитории. Видеоигры становятся важной медиаплатформой для брендов, а развитие собственных игровых проектов позволит NBCUniversal расширить рекламный инвентарь и глубже интегрировать свои франшизы в цифровые экосистемы.

У компании уже есть опыт работы с игровой индустрией: ранее Comcast изучала возможность покупки Activision и Electronic Arts, а также инвестиций в Epic Games. Кроме того, совместные проекты с Nintendo, включая фильмы по вселенной Super Mario и тематические парки, показали высокий коммерческий потенциал.

Напомним, Comcast объявила о планах выделить NBC Universal в отдельную публичную компанию. Решение объяснили желанием дать обоим бизнесам больше стратегической самостоятельности: телеком-направление сможет сосредоточиться на развитии сетевой инфраструктуры и технологий, а NBC Universal — на развитии медиа, стриминга, развлечений и новых цифровых направлений.