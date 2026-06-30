Стоимость предзаказа GTA VI для россиян достигла 6,8 тыс. рублей
Оформление покупки продолжения культовой видеоигры GTA через зарубежные сервисы обойдется российским геймерам почти в 7 тыс. рублей.
Покупка новой части популярной франшизы напрямую недоступна пользователям из страны. Приобрести игру можно лишь через иностранные площадки, передает РИА «Новости».
Для владельцев консолей Xbox стоимость составит около 6799 рублей, а для PlayStation 5 – примерно 8247 рублей.
Официальная цена стандартного цифрового издания составляет 79 долларов, что эквивалентно 6295 рублям. Предзаказ открылся 26 июня, и за первые сутки разработчики реализовали более 39 млн копий. Это принесло создателям около 3 млрд долларов выручки.
Предыдущая часть серии вышла в 2013 году. Спустя несколько часов после старта продаж число поисковых запросов о покупке новинки выросло на 4750%, достигнув 13 тыс. за день. Сайт разработчика в мае посетили почти 13 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор отказался блокировать видеоигру Grand Theft Auto на территории России.