Стоимость предзаказа GTA VI для россиян достигла 6,8 тыс. рублей

Оформление покупки продолжения культовой видеоигры GTA через зарубежные сервисы обойдется российским геймерам почти в 7 тыс. рублей.

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Покупка новой части популярной франшизы напрямую недоступна пользователям из страны. Приобрести игру можно лишь через иностранные площадки, передает РИА «Новости».

Для владельцев консолей Xbox стоимость составит около 6799 рублей, а для PlayStation 5 – примерно 8247 рублей.

Официальная цена стандартного цифрового издания составляет 79 долларов, что эквивалентно 6295 рублям. Предзаказ открылся 26 июня, и за первые сутки разработчики реализовали более 39 млн копий. Это принесло создателям около 3 млрд долларов выручки.

Предыдущая часть серии вышла в 2013 году. Спустя несколько часов после старта продаж число поисковых запросов о покупке новинки выросло на 4750%, достигнув 13 тыс. за день. Сайт разработчика в мае посетили почти 13 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор отказался блокировать видеоигру Grand Theft Auto на территории России.