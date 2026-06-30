В Китае предупредили о небезопасности игр с дополненной реальностью

Министерство государственной безопасности КНР предупреждает граждан об опасности игр с дополненной реальностью, поскольку они могут собирать геоданные и передавать их другим странам для военных целей.

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По данным ведомства, иностранные СМИ распространяют информацию о компании-разработчике известной игры с дополненной реальностью, получившей доступ к 30 миллиардам файлов геоданных. При этом она имеет партнерские отношения с оборонно-промышленным предприятием другого государства. Поэтому есть вероятность использования таких данных в военных целях.

«Ряд случаев, обнародованных в последние годы, показывает, что вред от незаконного сбора и неправомерного использования игровых данных становится все более очевидным и заслуживает пристального внимания», - отметили в министерстве госбезопасности Китая.

Ведомство призывает не предоставлять иностранным играм с расширенной реальностью такие пункты доступа, как «всегда определять местоположение» и «доступ к камере/галерее».

Китайские власти просят сообщать органам госбезопасности о подозрительных действиях, которые угрожают нацбезопасности, к примеру, незаконном сборе геоданных через игры или другие платформы на территории КНР.

В начале июня сообщалось, что сканы местности миллионов игроков Pokemon GO могли помочь американской компании Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных дронов. Около 30 миллиардов сканов, собранных игроками, были использованы для разработки 3D-модели, обеспечивающей навигацию там, где недоступен сигнал GPS.