Asus представила сенсорный компактный монитор ROG Strix

Asus выпустила компактный монитор ROG Strix XG129C, рассчитанный на использование в качестве дополнительного экрана для отображения системных показателей, панелей мониторинга и контента. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Устройство оснащено 12,3-дюймовой сенсорной IPS-матрицей с соотношением сторон 24:9, разрешением 1920х720 пикселей, яркостью 300 нит, частотой 75 Гц. Также заявлены контрастность 1200:1, охват 125% цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3.

Монитор поставляется с годовой подпиской на программу AIDA64 Extreme для мониторинга состояния компьютера. Кроме того, в комплект входят два интерфейса ROG SensorPanel, позволяющие использовать дисплей в качестве панели с отображением температуры, нагрузки процессора и видеокарты, а также других параметров системы в режиме реального времени.

Передача изображения и данных осуществляется по одному кабелю USB-C. Второй порт USB-C поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт, а разъем HDMI 1.2 обеспечивает совместимость с другими устройствами.

Толщина корпуса ROG Strix XG129C составляет 6,3 мм. Монитор оснащен встроенной подставкой и креплением для установки на штатив.

В Европе Asus ROG Strix XG129C оценили в €240 (около 21 тыс. руб.).

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