Microsoft опровергла слух об отставании Xbox от PS5 в 8 раз по спросу на GTA VI

Компания Microsoft опровергла информацию о том, что владельцы PlayStation 5 предзаказывают Grand Theft Auto VI в восемь раз чаще пользователей Xbox Series X и S. Поводом для обсуждения, как пишет 3DNews, стали данные, опубликованные изданием IGN со ссылкой на микроблог IGN Finds и партнерскую программу сайта.

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Хотя приведенный показатель отражал активность только аудитории IGN, информация получила широкое распространение среди пользователей и профильных СМИ. После этого портал Windows Central обратился за комментарием в Xbox.

«Этот показатель не отражает данные по предзаказам. GTA VI на Xbox демонстрирует рекордные предзаказы. Людям стоит дождаться официальной информации, а не кликов по партнерским ссылкам», – заявили в Xbox.

При этом журналисты предполагают, что версия GTA VI для PlayStation может пользоваться более высоким спросом и за пределами аудитории IGN. В последнее время Sony активно продвигает игру: после открытия предзаказов компания представила тематический стартовый экран PS5 и оформление мобильного приложения в стиле GTA VI, а также заявила, что игра будет лучше всего работать именно на ее консоли.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября.

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