Dell выпустила в Европе монитор Alienware AW3426DW с QD-OLED и 280 Гц

Dell представила в Европе изогнутый монитор для геймеров под брендом Alienware. Модель AW3426DW уже доступна по цене 809 евро. Отгрузки начнутся 2 июля. Но какие у него характеристики?

© Ferra.ru

34-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440×1440. Плотность пикселей около 110 на дюйм. Изгиб экрана 1800R, поверхность имеет антибликовое покрытие. В мониторе используется панель Samsung V-Stripe RGB.

Частота обновления экрана достигает 280 Гц, время отклика всего 0,03 миллисекунды. Поддерживаются: AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync и Nvidia G-Sync.

Экран отображает 10-битные цвета и покрывает 99% цветового пространства DCI-P3. Заводская настройка есть. Яркость 300 нит для обычного и до 1300 нит для HDR режима. Есть поддержка Dolby Vision и сертификат VESA DisplayHDR True Black 500.

Сзади два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а также USB-хаб с портами Type-B, Type-A и USB-C.