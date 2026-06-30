Возрожденная КРИ собрала свыше 1000 человек

Конференцию разработчиков игр (КРИ), впервые прошедшую после 13-летнего перерыва, посетили более 1350 человек. Об этом «Газете.Ru» сообщила исполнительный директор экосистемы «Игропром» Юлия Тишина.

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Возрожденная КРИ, которая с 2003 по 2013 год была одним из главных событий для российского геймдев-сообщества, прошла на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и делового пространства «МосХаб.Сколково» 26 июня 2026 года. В демо-зоне и шоу-кейсах конференции были представлены 50 проектов российских разработчиков. Деловая программа объединила более 90 экспертов, включая независимых разработчиков, издателей и технологических партнеров.

Тишина назвала возвращение КРИ в современном формате историческим шагом для российского игрового сообщества, отметив, что Московский кластер видеоигр и анимации предоставил организаторам не только площадку, но и полноценную технологическую экосистему. По ее словам, конференция показала готовность отечественных разработчиков создавать конкурентоспособные проекты, а «Игропром» продолжит выступать связующим звеном между авторами, бизнесом и государством.

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