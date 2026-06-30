Разработчики онлайн-игры Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, на которой покажут детали следующего большого обновления «Гудок на пороге конца света».

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Специальный стрим версии Honkai Star Rail 4.4 пройдёт в эту пятницу, 3 июля 2026 года, в 14:30 мск. Следить за ходом эфира можно будет на Twitch и YouTube. Создатели игры обещают показать геймплей нового персонажа Химеко: Нова, а также рассказать детали о предстоящей коллаборации с Fate/stay night.

Обновление 4.4 выйдет 15 июля. Ожидается, что вместе с новой формой Химеко в игре появятся герои из вселенной Fate — Рин Тосака и Гильгамеш, причём второго можно будет получить бесплатно.