Как прошла первая за 13 лет Конференция разработчиков игр

Экосистема «ИГРОПРОМ» совместно с Агентством креативных индустрий города Москвы подвела итоги Конференции разработчиков игр (КРИ), которая состоялась 26 июня 2026 года. Возрожденное профессиональное событие, проходившее с 2003 по 2013 год в качестве главного ориентира для геймдев-сообщества, развернулось на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и в деловом пространстве Департамента информационных технологий города Москвы «МосХаб.Сколково». Мероприятие было реализовано в ходе масштабной программы «ИГРОПРОМ без границ: год индустрии видеоигр 2026» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

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Конференция стала центральной точкой консолидации рынка: мероприятие посетило более 1350 человек. В демо-зоне и программе шоу-кейсов на конференции участвовало 50 проектов отечественных разработчиков. Главным деловым событием КРИ стало официальное подписание соглашения о сотрудничестве между ИГРОПРОМ и Агентством креативных индустрий Москвы. Деловая программа КРИ объединила более 90 экспертов, включая независимых разработчиков, издателей и технологических партнеров. Они представили доклады, посвященные преодолению актуальных рыночных вызовов и интеграции передовых технологий в производство видеоигр.

В числе экспертов были представители ИГРОПРОМ, Президентского Фонда Культурных Инициатив, Института развития интернета, Московского кластера видеоигр и анимации, Агентства креативных индустрий, АНО «Цифровая экономика», Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Российского военно-исторического общества, Организации развития видеоигровой индустрии РВИ, «Sk Игры» (Фонд «Сколково»), Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр АПРИОРИ, платформ RuStore, VK Play, OnlyGames, студий ВАТТ, МГЛА, «Сайберия Нова» (проекты «Смута», «Земский собор»), Game Art Pioneers, Antelus Games, «Фоксхаунд» (проект «Командиры Бездорожья»), «Клокворк драккар» (проект «Гардарики»), «Студии СПН» («Отряд 22: ZOV»), «Играющие кошки» («Гостомельские богатыри»), «Смола», компаний Astrum Entertainment, «Фогейм», «Мира Танков», Geltek Cyber Team, Ассоциации Компьютерного Спорта, компании «ГостТим», проектного бюро «Смысл Медиа», Sound Event Forum, студии VoiceBand, RULER Productions, Центра игровых и киберспортивных коммуникаций, Take Top Entertainment, Blackhub Games, Lipsar Studio, «Игромании», «Чемпионата», Навигатора игрового мира, VK Play Медиа и других. Спонсором конференции стала платформа «Донатов.нет».

«Возвращение КРИ в новом, современном формате — это исторический шаг для всего нашего комьюнити, — отметила исполнительный директор «ИГРОПРОМ» Юлия Тишина. — Сегодня Московский кластер видеоигр и анимации предоставил нам не просто стены, а технологическую экосистему. Мы увидели, что российские разработчики готовы создавать конкурентный продукт, а «ИГРОПРОМ» продолжит выступать главным связующим звеном между авторами, бизнесом и государством».

Следующим ключевым этапом годовой программы «ИГРОПРОМ без границ: год индустрии видеоигр 2026» станет Всероссийская выставка-фестиваль «ИГРОПРОМ», который также состоится в Московского кластера видеоигр и анимации 18-20 сентября.