В России открылся предзаказ на GTA VI

Оператор связи МТС открыл предзаказ на игру в жанре action-adventure GTA VI от издателя Rockstar Games, сообщили в его пресс-службе.

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Игра должна выйти 19 ноября - сначала для платформ PlayStation 5 и Xbox Series X/S. GTA VI будет доступна в Standard и Ultimate Edition. МТС открывает предзаказ именно для PlayStation 5. Предзагрузка цифровой версии для оформивших предзаказ откроется 12 ноября.

Онлайн-ретейлер "М.Видео" ранее сообщал, что цена предзаказа у него предварительно будет установлена в 9 999 рублей, его можно будет оформить у этой компании в начале июля.