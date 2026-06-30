На чемпионате The International 2026 выступят рекордные 20 игроков из России

Предстоящий чемпионат The International 2026 по Dota 2 станет рекордным по представительству России и Восточной Европы. В основной стадии турнира выступят 20 российских киберспортсменов — это максимальный показатель за всю историю соревнования, сообщает «Чемпионат».

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Предыдущий рекорд был зафиксирован на The International 2023, когда участие приняли 19 игроков из России. В нынешнем сезоне россияне составляют около четверти всех участников турнира.

Еще одним достижением станет количество команд из Восточной Европы. Впервые в истории The International на чемпионате выступят шесть коллективов из региона. Прямые приглашения получили Aurora Gaming, BetBoom Team, 1win Team и Team Yandex, а через квалификацию путевки завоевали PARIVISION, Team Spirit и Nigma Galaxy.

Рекорд обновил и Казахстан. Впервые страну на The International представят сразу три игрока: Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Орзбаев и Мирас Mirage Мутанов.

The International 2026 пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае. В турнире примут участие 16 команд, которые разыграют базовый призовой фонд в $1,6 млн.

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