Alpha Response автора CS погрузит города в хаос антитеррористической операции

С осени 2024 года FPS Alpha Response от Ultimo Ratio Games находится в Steam Early Access. Разработчики пишут, что ранее трудились над Ghost Recon, Rainbow Six, Rust, Tactical Intervention и Call of Duty. Самый известный среди них — Минь Ле (Gooseman), автор модификации Counter-Strike.

© Alpha Response

В Alpha Response две огромные карты заполнены разнообразными миссиями. Между миссиями можно передвигаться на автомобиле. Таймер постоянно подгоняет: войти в зону нового задания, обезвредить бомбу, спасти заложников. Собственно, набор поручений покажется знакомым всем, кто играл в Counter-Strike.

Проходить миссии в Alpha Response можно по своему усмотрению: осторожно (через задний ход очередного магазина) или напролом (через парадную дверь). В этом вам помогут три товарища — живые игроки или боты. Даже последние очень пригодятся, так как врагов много и по ходу дела они постоянно прибывают, в том числе на машинах.

Террористы-смертники пытаются подбежать поближе, не всегда заметные собаки кусают за ноги, подлецы с гранатами закидывают дверные проходы, автоматчики прячутся за злодеями с пуленепробиваемыми щитами или заложниками. За достижения в деле повышения безопасности города вам положено денежное вознаграждение. Его можно тратить на оружие, обвесы и медицинские расходники.

Ultimo Ratio Games уверяет, что к релизу подчистит баги, добавит новые задания и т. п. С учетом ориентировочного срока выхода (III квартал 2026) верится в это с трудом: многое в Alpha Response выглядит на уровне «очень раннего доступа» — от ИИ союзников и врагов до голоса инструктора и эффектов выстрелов. Впрочем, определенное удовольствие от происходящего на экране можно получить уже сейчас, особенно в кооперативе.