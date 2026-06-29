PlayStation 6 может стать самой дорогой консолью Sony

Себестоимость консоли PlayStation 6 приблизилась к $1000 из-за резкого роста цен на ключевые компоненты. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на инсайдера KeplerL2.

© Газета.Ru

По данным источника, текущая себестоимость PlayStation 6 составляет $960. При этом только за период с марта по июнь показатель увеличился примерно на $200 — главным образом из-за подорожания оперативной памяти и SSD.

Инсайдер отмечает, что предпосылок для снижения стоимости комплектующих пока не наблюдается. Если тенденция сохранится, это может существенно повлиять на конечную цену консоли после выхода.

Традиционно Sony продает игровые приставки с минимальной прибылью или даже себе в убыток, рассчитывая компенсировать затраты за счет продаж игр и комиссий в цифровом магазине PlayStation Store. Однако продолжающийся рост стоимости компонентов может вынудить компанию пересмотреть привычную ценовую стратегию.

По оценке KeplerL2, даже при наиболее благоприятном сценарии розничная цена PlayStation 6 может составить около $700.

Официально Sony пока не раскрывала ни стоимость, ни сроки выхода консоли следующего поколения. По слухам, консоль может появиться в 2027-2029 годах.

Ранее сообщалось, что Sony отберет у пользователей уже купленный контент в PS Store.