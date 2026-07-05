Steam Machine за $1 000: почему Valve может позволить себе выпуск нишевых устройств

Кризис цен на рынке железа, кажется, длится уже целую вечность, но в реальности его эффекты ранее затрагивали лишь специфические секторы. Например, тех, кто предпочитает собирать собственные ПК. Но теперь он затронет и производителей игровых консолей — в том числе Sony и Microsoft. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему Valve может пережить дефицит легче, чем ее конкуренты.

© Steam

Обычно у крупных производителей есть контракты на поставки, которые защищают их от внезапных скачков цен, но они не длятся вечно. Подобные соглашения обеспечивают страховку на случай краткосрочной нестабильности рынка — никаких гарантий по поводу долгосрочных цен. Поэтому производители предпочитают сглаживать влияние цен на потребителя, соглашаясь на временное снижение прибылей, чтобы избежать гигантского изменения цен.

Теперь же становится очевидно, что нынешние корпорации подошли к лимиту гарантий своих контрактов. Microsoft стала первой, кто пошел на повышение цен: Xbox Series S с 512 ГБ памяти подорожала на $100, а версия на 1 ТБ — на $150.

Чуть ранее Apple повысила стартовые цены на всю линейку Mac и ipad как минимум на $100 (в некоторых случаях — более чем на $1 000). iPhone удержали старые цены, но вряд ли новые модели, которые выйдут осенью, смогут ответить тем же. По факту, Apple пыталась сохранять до-дефицитные цены дольше, чем многие другие крупные производители; большинство ПК-брендов уже прошли через скачки цен.

Именно в этом контексте и стоит рассматривать заоблачную, тысячедолларовую цену Steam Machine. Учитывая, что Valve предварительно повысила цены на Steam Deck более чем на 40%, положение Steam Machine никого не удивило. Разочаровало, да, в первую очередь саму Valve, но таковы нынешние реалии рынка.

Для ряда потребителей в узких нишах Steam Machine по-прежнему может быть хорошей сделкой. Обладатели давно устаревших компьютеров, например, могут получить достаточно выгодный способ поиграть в свежие релизы. Цены определенно ограничат доступность устройства, но, скорее всего, не помешают ему выкроить собственную нишу среди потребителей, ориентирующихся на цены на игровые ПК — не на консоли.

И для Valve подобный результат может быть вполне приемлемым. Для других компаний в индустрии — не очень. Нередко подмечают, что продажи Switch 2 обогнали общий тираж Steam Deck менее чем за месяц. Nintendo работает в совсем других масштабах, чем Valve, но цифры также подчеркивают другой факт: Valve довольна коммерческими результатами, которые были бы абсолютной катастрофой для Nintendo. Steam Deck может процветать в рамках ниши; если бы Switch 2 была столь же «популярной», то платформа была бы провалом даже хуже, чем Wii U.

Ту же логику можно применить к двум другим гигантам индустрии, которые собираются выпустить крупные новинки в ближайшие несколько лет. Ни Sony, ни Microsoft не могут позволить своим будущим консолям стать «нишевыми». Однако обе компании потенциально столкнутся с теми же логистическими и ценовыми проблемами, которые вынудили Valve поднять цены выше психологического барьера в $1 000. Да, у обеих компаний достаточно влияния, чтобы регулировать ценовую политику, что определенно поможет; у них также более выгодное положение для субсидирования устройств. Тем не менее, даже им пришлось повысить цены на текущее поколение устройств.

Помимо этого, Sony и Microsoft собираются сделать следующее поколение консолей куда более амбициозным, чем Steam Machine, чья производительность держится примерно на уровне базовой PS5. На уровне PlayStation 6 и Project Helix разговор уже не о $1 000, но о цифрах куда выше. Цена в $1 000 может быть самым оптимистичным сценарием для устройств базового уровня.

Переговоры за закрытыми дверями наверняка довольно напряженные. Нельзя легко ответить на вопрос, как долго рынок консолей может поддерживать выгодную цену, прежде чем новинка станет непривлекательной для массовой аудитории. Конечно, у многих потребителей достаточно терпения в плане цен на определенные категории товаров, вроде смартфонов, но прямой перевод того же принципа на игровые консоли нелогичен. Риск запуска консоли, чья цена не соответствует рынку, очень реален — расплачиваться за подобную ошибку придется долго и дорого.

Учитывая ситуацию, неудивительно, что все чаще появляются слухи о том, как компании попытаются хотя бы частично смягчить риск. Microsoft по-прежнему не сильно распространяется о Project Helix, но, если верить интервью и инсайдерам, издатель пересматривает многие фундаментальные аспекты бизнес-модели. О PS6 известно еще меньше, но, вероятно, возврат Sony к политике выпуска дорогих эксклюзивов связан с беспокойством по поводу цен. Аналогичная политика помогла сделать PS4 успехом, но при цене выше $1 000 библиотеке эксклюзивов придется взять на себя очень много нагрузки, чтобы оправдать стоимость платформы. А потребители, которые столкнутся с удвоением цен во второй раз за поколение, будут менее склонны прощать нерегулярное расписание релизов.

Steam Machine нельзя назвать канарейкой в шахте для этих консолей — платформа Valve слишком отличается от них в силу позиции компании на рынке ПК-игр. Тем не менее, тот факт, что сравнительно маломощная система стала такой дорогой, недвусмысленно намекает на то, как ситуация будет развиваться дальше. Valve, может, и выдержит турбулентность на рынке, но Microsoft и Sony находятся в куда более уязвимом положении.