Конференция разработчиков игр в России вернулась после многолетнего перерыва

В Москве 26 июня состоялась Конференция разработчиков игр (КРИ), которая была возрождена после многолетнего перерыва. Организаторами мероприятия выступили экосистема "ИГРОПРОМ" и Агентство креативных индустрий Москвы.

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Конференция прошла на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и делового пространства "МосХаб.Сколково". Она стала частью программы "ИГРОПРОМ без границ: год индустрии видеоигр 2026", реализуемой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По данным организаторов, мероприятие посетили более 1350 человек. В демонстрационной зоне и программе шоукейсов были представлены 50 проектов российских разработчиков.

В деловой программе приняли участие более 90 представителей игровых студий, издателей, профильных организаций и технологических компаний. Они обсудили развитие российского рынка видеоигр, внедрение новых технологий в разработку, а также актуальные вызовы отрасли.

На полях конференции также представили оценки состояния российского игрового рынка. По предварительным данным Агентства креативных индустрий Москвы, в 2024 году его объем составил 173 млрд рублей, что соответствует 13-му месту в мире. При этом ожидается, что расходы россиян на видеоигры в ближайшие годы будут увеличиваться в среднем на 11% ежегодно, а одним из ключевых направлений развития отечественной индустрии останется экспорт игровых проектов на зарубежные рынки.

Среди участников конференции были представители Института развития интернета, фонда "Сколково", Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), платформ VK Play, RuStore и OnlyGames, а также российских игровых студий и отраслевых СМИ.

Следующим мероприятием программы "ИГРОПРОМ без границ" станет всероссийская выставка-фестиваль "ИГРОПРОМ", которая пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации.