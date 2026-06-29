2000 игроков и безумные призовые: все о турнире Esports World Cup 2026

Начинается киберспортивная Олимпиада в Париже.

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В четверг, 2 июля, в Париже стартует Esports World Cup 2026 — большой турнир, по масштабу напоминающий Олимпийские игры, только для киберспортсменов. В столице Франции соберутся около 2000 лучших игроков, чтобы разыграть рекордный призовой фонд в размере $ 75 млн (это более 5,7 млрд рублей).

Зрителей ждёт двухмесячный марафон киберспорта, грандиозные турниры по самым разным видеоиграм и, конечно же, яркое шоу с участием мировых звёзд. Главное, что нужно знать о предстоящем Кубке мира — в нашем материале.

Главное о турнире

Esports World Cup проводится каждое лето с 2024 года усилиями Фонда Саудовской Аравии. Арабские шейхи тратят деньги на продвижение позитивного образа страны не только в спорте, но и в киберспорте, привлекая новых туристов — ранее ивент проходил в Эр-Рияде, и лишь в этот раз его перенесли во Францию из-за сложной политической обстановки в регионе.

Официально Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа. В среду, 8 июля, зрителей ждёт церемония открытия — участие в ней примут звёзды мировой музыки DJ Snake, Ая Накамура и Theodora. Однако, как и на Олимпиаде, соревнования стартуют раньше: уже 1 июля борьбу в предварительной стадии начнут команды по MLBB, а во вторник будут сыграны первые матчи турнира по Valorant.

Турнир примет конгресс-центр Paris Expo Porte de Versailles: в 2024 году тут проходили олимпийские турниры по гандболу, волейболу и тяжёлой атлетике, а за пять лет до этого Версаль принимал 69-й конгресс ФИФА — на нём переизбрали Джанни Инфантино.

Кубок мира объединяет 25 турниров по самым популярным соревновательным играм: от всемирно известных Dota 2 и League of Legends до «нишевых» дисциплин, таких как файтинг Fatal Fury: City of the Wolves, китайский шутер CrossFire или автосимулятор Trackmania.

Отдельные турниры в рамках Esports World Cup крайне важны для конкретных игр: в программу входят чемпионаты мира по футбольному симулятору EA Sports FC 26, королевской битве PUBG Mobile, а также по Honor of Kings и Street Fighter 6. Даже для Counter-Strike 2, Fortnite и «Лиги Легенд» это крайне престижный ивент — не в последнюю очередь благодаря высоким призовым.

Общий призовой Кубка мира по киберспорту в этом году составит рекордные $ 75 млн. В каждой игре будет разыграно от $ 500 тыс. до $ 3 млн, также предусмотрены бонусы для лучших игроков. А почти половина суммы отправится в клубы — $ 30 млн разделят призёры общего зачёта, так называемого Club Championships.

Клубный чемпионат мира

Важной частью Esports World Cup был и остаётся общий рейтинг, напоминающий медальный зачёт на спортивной Олимпиаде. Только тут соревнуются не сборные, а клубы — они получают очки за места в топ-8 по разным играм, чтобы по итогам Кубка мира разделить те самые $ 30 млн.

Фаворитом гонки вновь станет арабская Team Falcons, побеждавшая в клубном чемпионате в 2024-м и 2025-м. У «соколов» больше всего составов по разным играм, поэтому шансы набрать очки кратно возрастают. Однако Team Liquid, Vitality и другие клубы наверняка навяжут борьбу за трофей и главный денежный приз в размере $ 7 млн.

Из наших организаций в Club Championship будут бороться Virtus.pro, занявшая четвёртое место в прошлый раз, и Aurora Gaming, которая в Париже будет представлена сразу в 11 играх. У других клубов из России шансов поменьше: у Team Spirit лишь четыре состава, и она будет надеяться максимум на два золота, чего вряд ли хватит до победы в общем зачёте.

За кого болеть

Всего в Париж отправится минимум 79 киберспортсменов из России: это 19 отечественных команд, а также представители зарубежных клубов и игроки в соло-дисциплинах.

Высокие шансы на победу у российских геймеров будут в двух самых популярных у нас играх — Dota 2 и Counter-Strike 2. В число фаворитов входят как полноценные команды (Team Spirit, Yandex, PARIVISION, BetBoom Team), так и отдельные игроки: наши точно будут бороться за титул.

Впрочем, проявить себя наши киберспортсмены могут не только в «Доте» и CS:

раньше всех турнир начнут семь российских игроков в Valorant, выступающих за топовые команды из Европы и Азии;

хороший сезон проводят наши команды в Apex Legends — на EWC выступят Aurora и Virtus.pro, а также перспективный ростер ZiPLine Mafia;

российские составы Twisted Minds и Team Vitality входят в число лучших в PUBG, хотя сезон-2026 пока проходит без ярких достижений;

Team Spirit по MLBB уступает лидерам с Филиппин и Индонезии, но входит в число фаворитов;

в шахматах будут представлены опытные гроссмейстеры Андрей Есипенко и Ян Непомнящий.

Также россияне выступят в PUBG Mobile, Fortnite, в автобатлере Teamfight Tactics и на женском турнире по Mobile Legends: Bang Bang. Шансы пройти на EWC сохраняются у Virtus.pro по Rainbow Six и у отдельных игроков в Tekken 8.

Когда и где смотреть

Обширная программа Кубка мира растянута на семь игровых недель — в рамках каждой пройдёт три-четыре турнира. Перед началом ивента на сцене Paris Expo Porte de Versailles состоится церемония открытия, после чего киберспортсмены начнут борьбу за кубки и миллионные призовые.

Официальные трансляции Esports World Cup 2026 с места проведения на английском языке можно будет посмотреть в Twitch или YouTube, а также на сайте турнира.

На русском языке весь турнир покажут на каналах BetBoom — бесплатные эфиры можно найти в Twitch, YouTube и «ВКонтакте» по ссылкам ниже.

Dota 2: Twitch (второй, третий каналы) / YouTube (второй канал) / «ВКонтакте» / VK Play Live;

CS 2: Twitch (второй канал) / YouTube (второй канал) / «ВКонтакте» / VK Play Live;

Другие игры: Twitch (второй, третий, четвёртый каналы) / YouTube (второй, третий каналы) / «ВКонтакте».

«Чемпионат» также будет подробно освещать Кубок мира по киберспорту: в нашем разделе вы сможете найти все результаты и новости с турнира, промежуточные результаты и другие подробности главного события лета.