Стали известны все участники The International 2026 по Dota 2

По итогам закрытых квалификаций стали известны все участники турнира The International 2026 по Dota 2.

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В квалификациях приняло участие 16 команд, из них девять коллективов смогли пройти на турнир. Остальные шесть получили прямое приглашение.

Участники The International 2026

Aurora Gaming;

BetBoom Team;

Team Falcons;

Team Liquid;

1w Team;

Xtream Gaming;

Team Yandex;

Team Spirit;

PARIVISION;

L1GA Team;

Nigma Galaxy;

RESILENCE;

Vici Gaming;

OG;

GamerLegion;

LGD.

Отметим, что впервые за историю The Internation на турнире сыграет шесть коллективов из Восточной Европы. До этого максимум выступали пять команд.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, Китай. 16 коллективов разыгрывают главный титул и базовый призовой фонд в размере $ 1,6 млн.