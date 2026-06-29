Sony подтвердила планы по выпуску новых игровых консолей

Глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино намекнул на портативную PlayStation и рассказал о будущем консолей компании. Об этом он рассказал в интервью Famitsu в честь 40-летия издания.

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По словам Нисино, убеждение Sony в том, что специализированная игровая консоль остается оптимальным устройством для видеоигр, не изменилось. Компания и дальше будет делать ставку на выпуск собственных игровых систем, также расширяя сценарии их использования.

Руководитель SIE отметил, что одним из ключевых преимуществ современных консолей остается возможность включить и сразу играть. При этом Sony намерена создавать новые игровые сценарии, используя технологии, которые позволят пользователям получать доступ к играм в разных местах и форматах.

В качестве примера Нисино привел PlayStation Portal, разработанную для потоковой передачи игр. По его словам, облачный стриминг становится все более востребованным среди пользователей: в январе 2026 года число владельцев Portal, использующих эту функцию, выросло в полтора раза по сравнению с декабрем 2025 года.

Глава Sony Interactive Entertainment также подчеркнул, что компания продолжит экспериментировать с новыми аппаратными решениями. По его мнению, изменение привычек пользователей требует поиска новых форматов игровых устройств, а видеоигры останутся одним из ключевых видов развлечений.

Ранее сообщалось, что продажи PlayStation рухнули на 58%.