Цены на оперативную память могут никогда не вернутся к уровню 2025 года

Текущий рост цен на оперативную память носит долгосрочный характер и может стать новой нормой для отрасли. Об этом представители Lenovo заявили в ходе международной конференции ISC 2026, сообщает WCCFTech.

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По оценке Lenovo, ситуация на рынке памяти продолжает ухудшаться с конца третьего квартала прошлого года. В компании считают, что даже расширение производственных мощностей вряд ли приведет к заметному снижению стоимости чипов в ближайшие годы.

Производитель допускает, что цены на оперативную память уже не вернутся к уровню 2025 года. По мнению Lenovo, повышенная стоимость модулей DRAM может сохраниться как минимум до конца десятилетия и стать новой реальностью.

Дефицит и резкий рост цен на микросхемы оперативной памяти, из-за которого дорожают компьютеры, смартфоны, игровые консоли и другая электроника, связан с бумом искусственного интеллекта. Крупнейшие производители памяти перенаправили значительную часть мощностей на выпуск высокоскоростных чипов для ИИ-серверов, что сократило предложение обычной памяти и спровоцировало ее подорожание.

Ранее производители начали использовать б/у-память для удешевления телефонов.