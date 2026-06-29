Продажи PlayStation достигли минимума с 2000 года

Nintendo Switch 2 продолжает демонстрировать рекордные темпы продаж, тогда как консоли PlayStation и Xbox столкнулись с заметным снижением спроса. Об этом сообщает Eurogamer со ссылкой на исследование аналитического агентства Circana о состоянии игрового рынка США по итогам мая 2026 года.

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Наиболее впечатляющие результаты показала Nintendo Switch 2. За первый год продаж в США было реализовано 5,9 млн устройств. Это один из лучших показателей в истории игровой индустрии. Более успешный старт, по данным Circana, ранее продемонстрировала лишь Game Boy Advance, вышедшая около 25 лет назад.

В то же время продажи PlayStation продолжают сокращаться. По информации агентства, объем реализации консолей Sony в мае снизился на 58% в годовом выражении, достигнув минимального уровня для этого месяца с 2000 года.

Продажи Xbox за тот же период сократились на 12%. Несмотря на менее резкое падение, негативная динамика продолжается уже десятый квартал подряд, что стало самым слабым майским результатом для платформы за все время наблюдений.

Самыми продаваемыми играми в США в мае стали 007: First Light, Forza Horizon 6 и LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Ранее Microsoft третий раз за год подняла цены на Xbox.