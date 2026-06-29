Энтузиаст запустил Windows 11 на компьютере с 2 ГБ DDR1 и видеокартой AGP

Пользователь Reddit под ником Omores продемонстрировал работу Windows 11 на компьютере с устаревшими оперативной памятью DDR1 и видеокартой с интерфейсом AGP. Несмотря на возраст комплектующих, система, по словам энтузиаста, работает стабильно и поддерживает не только повседневные задачи, но и запуск игр.

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В основе сборки использовалась материнская плата ASRock ConRoe865PE, процессор Intel Core 2 Quad Q6600, 2 ГБ оперативной памяти стандарта DDR1 и видеокарта ATI Radeon HD 4650 AGP.

Наиболее сложной частью проекта стала адаптация видеодрайверов. Энтузиаст модифицировал 64-битные драйверы ATI для Windows 7, выпущенные еще в 2012 году, благодаря чему удалось обеспечить полноценную работу AGP 8x и аппаратное декодирование видео в формате H.264.

Компьютер способен запускать современные браузеры, воспроизводить видео с аппаратным ускорением, проходить 3D-бенчмарки и даже запускать игру Crysis. По словам энтузиаста, система работает стабильно.

Omores отметил, что ключевую роль сыграли особенности Windows 11 IoT. В отличие от стандартных редакций Windows 11, эта версия официально поддерживает системы с классическим BIOS, что позволяет запускать современную операционную систему без обязательного наличия UEFI.

Ранее Microsoft снизила рекомендуемый объем оперативной памяти для Windows 11.