Геймер прервал полицейский допрос ради игры Arc Raiders

Фанат онлайн-игры Arc Raiders покинул полицейский допрос, чтобы вернуться в игру. Об этом сообщает портал Dexerto.

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В американском штате Пенсильвания участник расследования по делу о бытовом конфликте прервал общение с полицией, чтобы продолжить играть в многопользовательский extraction-шутер Arc Raiders.

По данным местных правоохранительных органов, полиция прибыла на вызов после сообщения о семейной ссоре. Конфликт начался с того, что 43-летняя женщина обвинила своего 39-летнего партнера в измене и чрезмерном увлечении Arc Raiders.

Женщина также заявила полицейским, что во время ссоры мужчина нанес ей удар. Сотрудники полиции попытались опросить подозреваемого на месте происшествия, однако, по их словам, он отказался сотрудничать со следствием и ушел, чтобы продолжить игровой сеанс.

Позднее мужчине были предъявлены обвинения в домогательстве. Другие детали по предъявленным обвинениям не раскрываются.

ARC Raiders — это многопользовательский экстракшн-шутер от третьего лица, в которой игроки выступают в роли рейдера, выходящего на поверхность, чтобы добывать ресурсы.

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