NAVI не сыграет на The International 2026 по Dota 2 — команда вылетела из квалификации
Состав Natus Vincere по Dota 2 пропустит оба финальных турнира сезона 2025/26: вслед за вылетом с квалификации на Esports World Cup «рождённые побеждать» не смогли отобраться на The International 2026.
Украинский коллектив уступил HULIGANI (состав L1GA Team) со счётом 1:2 и покинул квалификацию. «Хулиганы» завтра сыграют за путёвку на The International 2026 против европейского состава Virtus.pro.
Ранее на главный турнир года квалифицировались две российские команды — Team Spirit и Team Vision (PARIVISION). Завтра, 28 июля станут известны два последний участника The International от европейского региона.