Выручка российского киберспорта выросла до 26 млрд рублей за пять лет

Совокупная выручка российских киберспортивных организаций за последние пять лет почти удвоилась, достигнув 26 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Гюльнару Агамову. Число таких компаний выросло более чем на 60%.

© Ferra.ru

Согласно источнику, популярность киберспорта продолжает расти, а Москва становится площадкой для крупных соревнований: в столице прошли финал «Кибергероев Москвы», первый кибертурнир «Диктанта Победы» и чемпионат Москвы по компьютерному спорту.

Рост киберспорта происходит на фоне общего развития игрового рынка. В 2024 году россияне потратили на видеоигры 173 млрд рублей, что позволило стране занять 13-е место в мире по этому показателю. Русский язык входит в тройку самых распространённых на платформе Steam (9,7% пользователей), уступая только английскому и китайскому.

АКИ Москвы отмечает, что Московский кластер видеоигр активно развивается. В феврале там прошёл финал городского турнира по «Миру танков», в марте — первый кибертурнир акции «Диктант Победы», в апреле — чемпионат Москвы по компьютерному спорту. Киберспорт становится не только массовым увлечением, но и значимой экономической отраслью.