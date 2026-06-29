В Липецкой области школьник потерял 30 тысяч рублей из-за мошенников в Роблокс

В Липецкой области спустя несколько дней после разблокировки Роблокс появились первые жертвы мошенников среди пользователей игры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Часть функционала игровой платформы компьютерной игры доступна только за внутреннюю валюту – робуксы, которые можно купить за реальные деньги. Однако в России способы пополнения баланса личного кабинета ограничены, из-за этого многие пользователи ищут альтернативные варианты покупки игровой валюты. Это часто становится ловушкой мошенников.

Липецкий школьник захотел улучшить игру и приобрести платные элементы. В поисках оплаты он обнаружил бота в одном из мессенджеров. Его создатели обещали мальчику помочь в приобретении игровой валюты после скачивания специального приложения.

«Выполнив указания, юный липчанин установил программу на телефон. После чего указал там номер своей матери. Получив смс-код, он ввел его в скачанном приложении. Сразу после этого с карты матери списалось почти 30 000 рублей. Спустя сутки мама мальчика обнаружила пропажу денег и обратилась с заявлением в полицию», - рассказали в ведомстве.

Также липчан предостерегли, что самая массовая схема, которой пользуются мошенники – обещание бесплатного зачисления робуксов, которого в реальности не существует. Ресурсы, предлагающие получить игровую валюту без оплаты, собирают данные аккаунта или ведут к платным подпискам.

Также игроков часто убеждают ввести логин и пароль для зачисления валюты на сторонних ресурсах. Если вы столкнулись с этим требованием – скорее всего, вы общаетесь с киберпреступниками. Следует отказаться и от слишком дешевых предложений от незнакомых продавцов в комментариях и чатах. Это прямой признак того, что вы общаетесь с мошенниками.

Липецкие полицейские призвали родителей в период летних каникул быть внимательнее к досугу детей. Также с детьми нужно провести разговор об опасностях, которые можно встретить в интернете.