Microsoft подняла стоимость Xbox Series X до $800

Microsoft вновь повысила цены на игровые консоли Xbox. Как сообщает GSMArena, это уже третье повышение стоимости устройств за последний год: ранее компания пересматривала цены в мае и октябре 2025 года.

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В этот раз модели с накопителем на 512 ГБ подорожали на $100, а версии с 1 ТБ – на $150 долларов. После повышения Xbox Series S с 512 ГБ памяти теперь стоит $499 (примерно 38,8 тыс. руб. по курсу на 27 июня 2026 года) вместо $399 (31 тыс. руб.), версия с 1 ТБ – $599 (46,5 тыс. руб.) вместо $449 (35 тыс. руб.). Стоимость Xbox Series X Digital с накопителем на 1 ТБ выросла с $599 (46,5 тыс. руб) до $749 (58,2 тыс. руб.), а стандартной Xbox Series X с 1 ТБ памяти – с $649 (50,5 тыс. руб.) до $799 (62,1 тыс. руб.). Одновременно Microsoft прекращает выпуск версии Xbox Series X с накопителем на 2 ТБ.

Компания объяснила повышение цен продолжающимся ростом стоимости памяти и накопителей. При этом GSMArena отмечает, что одной из причин удорожания этих компонентов стал высокий спрос со стороны дата-центров для работы искусственного интеллекта – направления, в развитие которого Microsoft активно инвестирует.

Издание также отмечает, что даже после очередного повышения цен Xbox остается дешевле Steam Machine и по-прежнему поставляется в комплекте с игровым контроллером.

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