Microsoft объявила о новом масштабном повышении цен на игровые консоли Xbox, которое вступит в силу 1 августа 2026 года.

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Это уже второй пересмотр стоимости за год, однако на этот раз изменения окажутся значительно болезненнее для покупателей: отдельные модели подорожают сразу на $100-150.

Наиболее заметный скачок цен затронет всю линейку актуальных консолей. Базовая Xbox Series S с накопителем на 512 ГБ подорожает до $499, версия на 1 ТБ будет стоить $599, а Xbox Series X с накопителем на 1 ТБ достигнет $800. Даже цифровая версия Series X без дисковода поднимется в цене до $750.

Одновременно Microsoft приняла ещё одно неожиданное решение – полностью прекратить продажи версии Xbox Series X с накопителем на 2 ТБ. Таким образом, компания фактически сокращает ассортимент наиболее дорогих устройств и сосредотачивается на моделях с меньшим объёмом памяти.

В корпорации объясняют ситуацию беспрецедентным ростом стоимости компонентов. По данным компании, цены на модули памяти и твердотельные накопители за последнее время выросли примерно в 2,5 раза, а аналитики ожидают нового удорожания уже в следующем году.

Для рынка игровых консолей это особенно болезненно, поскольку производители традиционно продают устройства с минимальной прибылью или даже с убытком, рассчитывая компенсировать затраты за счёт игр, подписок и цифровых сервисов. Фактически Microsoft признаёт, что прежняя модель субсидирования железа начинает давать сбой на фоне затянувшегося кризиса компонентов. Если раньше рост расходов удавалось частично поглощать за счёт сервисного бизнеса, то нынешние цены на память оставляют всё меньше возможностей удерживать стоимость консолей на прежнем уровне.

Чтобы снизить негативную реакцию покупателей, компания запускает расширенные программы финансирования. В фирменных магазинах станет доступна беспроцентная рассрочка, а на Amazon появятся предложения с оплатой в течение года без переплат. Кроме того, Microsoft совместно с розничными сетями запускает программу trade-in, которая позволит обменивать старые консоли на скидку при покупке новых устройств.