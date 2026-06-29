В EA Sports FC 26 началось событие «Охотники за славой»

26 июня в EA Sports FC 26 стартовало новое большое событие — «Охотники за славой». Вместе с ним в режиме Ultimate Team появились усиленные версии лучших футболистов мира, выступающие прямо сейчас на ЧМ-2026: рейтинг в 97 баллов получили Усман Дембеле (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Тейани Рейндерс (Нидерланды), Бруну Фернандеш (Португалия) и Неймар (Бразилия).

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Все участники ивента получили очень высокие характеристики, однако полностью лишены игровых стилей. Для получения плейстайлов нужно зайти в Лабораторию развития и самостоятельно выбрать до 11 игровых стилей с тремя плейстайлами+. Дополнительный, четвёртый плейстайл+ можно получить в заданиях.