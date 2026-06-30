Киану Ривз собирается присоединиться к игровому проекту по вселенной LEGO

Киану Ривз ("Матрица", "Джон Уик", "Билл и Тед") обсуждает свое участие в новом фильме студии Universal, действие которого развернется во вселенной LEGO.

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Сюжет пока остается в секрете, однако известно, что проект будет сочетать в себе игровое кино и компьютерную анимацию. Пока неясно, увидят зрители настоящего Ривза или его LEGO-версию.

Режиссером станет Джош Кули ("Трансформеры: Начало"), специально сделавший в сценарии акцент на героя звезды "На гребне волны", чтобы тот согласился принять участие в съемках.

Это будет не первая их совместная работа - ранее Кули и Ривз вместе трудились над мультфильмом "История игрушек 4", где актер озвучил мотоциклиста-каскадера Дюка Кабума (и повторил этот образ для пятой части франшизы).

Ривз участвует и в других анимационных проектах. Недавно он озвучил Тень (Шэдоу) в третьей и четвертой частях "Соника", а сейчас готовится стать голосом главного героя японского стоп-моушн-фильма "Хидари".