Как поменять форму персонажа в Meccha Chameleon: гайд

Обновление 1.9.0 добавило в Meccha Chameleon новую опцию для пряток — возможность сделать персонажа квадратной, а не круглой, фигуркой. Портал gamerant.com рассказал, как пользоваться этой опцией.

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Как только хост начнет раунд, стартовав отчет, на экране появится меню: наверху будут размеры фигурки персонажа, а внизу — опция выбрать квадратную модель. На данный момент у квадратных персонажей, в отличие от обычных, нет возможности выбрать разные размеры — пока доступен только стандартный.

Важно! Выбрав тип персонажа и/или его размер, вы не сможете поменять эти параметры до конца раунда.

Квадратным моделькам доступны те же позы, что и обычным; они просто немного иначе выглядят из-за формы. А это может быть очень полезно на определенных картах, где с квадратной формой персонажа спрятаться бывает проще, чем с круглой. Охотникам придется учитывать разные формы и размере при поиске прячущихся игроков.

Помимо этого, в обновлении разработчики исправили ряд ошибок: места для пряток менее склонны к десинхронизации, а баг, который позволял останавливать анимацию поз на полпути, исправили.