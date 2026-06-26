Найдено самое дорогое устройство Apple

Компьютер Mac Studio в топовой комплектации оказался самым дорогим устройством Apple. Об этом сообщает издание Wccftech.

25 июня Apple объявила, что из-за кризиса памяти поднимает цены на компьютеры, планшеты и другие устройства. Журналисты медиа изучили новые цены в интернет-магазине компании и нашли самое дорогое устройство американского бренда — компьютер Mac Studio.

Фирма позволяет настроить конфигурацию Mac перед покупкой. Оказалось, что модель Mac Studio с процессором M3 Ultra, 96 гигабайтами оперативной и 16 терабайтами встроенной памяти обойдется в США в 14 299 долларов, или около 1,097 миллиона рублей.

Также журналисты напомнили, что в начале мая Apple незаметно убрала из продажи версию компьютера Studio, оснащенного 256 гигабайтами оперативной памяти. Таким образом, потенциальным покупателям девайса доступна лишь одна версия, оснащенная 96 гигабайтами памяти. Специалисты предположили, что корпорация не предлагает версии с большим объемом из-за того, что скупает модули оперативной памяти и придерживает их ради новых компьютеров.

Ранее журналисты медиа Wccftech заметили, что стоимость флагмана Apple iPhone выросла на 60 процентов с 2016 года. Они напомнили, что 10 лет назад iPhone 7 Plus стоил 749 долларов (56 тысяч рублей), тогда как сейчас iPhone 17 Pro Max можно приобрести минимум за 1099 долларов (83 тысячи рублей).