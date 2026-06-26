AOC представила игровой монитор AGON PRO AGP277QKDC

AOC анонсировала монитор AGON PRO AGP277QKDC. Диагональ экрана 26,5 дюйма. Среди главных «фич» — возможность переключаться между двумя режимами. 540 Гц при разрешении QHD (2560×1440), 720 Гц при разрешении HD (1280×720).

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Экран использует 4-ю версию панели Tandem WOLED с пиковой яркостью 1500 нит. Время отклика составляет всего 0,03 мс, поддерживается технология NVIDIA G-SYNC.

Монитор покрывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и имеет заводскую калибровку. Для подключения есть 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с поддержкой зарядки до 65 Вт. Также предусмотрен встроенный KVM-переключатель.

© AOC

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана. В комплекте — держатель для наушников.

Компания даёт 3 года гарантии, включая защиту от выгорания пикселей. Монитор поступит в продажу в сентябре 2026 года по цене около 70 000 рублей (в пересчёте от указанной в фунтов).