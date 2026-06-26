$75.6385.77

В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр

Чемпионат.com

25 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.

В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр
© Чемпионат.com

Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на летней распродаже в Steam

  • Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (- 20%)
  • Arc Raiders — 2576 рублей (- 20%)
  • Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (- 20%)
  • Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (- 25%)
  • Hades 2 — 825 рублей (-25%)
  • Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (- 75%)
  • Lies of P — 1999 рублей (- 50%)
  • Detroit: Become Human — 299 рублей (- 90%)
  • Elden Ring — 2339 рублей (- 35%)
  • Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (- 25%)
  • Death Stranding: Director's Cut — 1154 рубля (- 65%)
  • DayZ — 1645 рублей (- 50%)
  • Hearts of Iron 4 — 609 рублей (- 80%)
  • Stellaris — 914 рублей (- 70%)
  • Cities: Skylines — 527 рублей (- 70%)
  • Rust — 849 рублей (- 50%)
  • «Частный детектив МАУС» — 880 рублей (- 20%)
  • Witchfire — 1359 рублей (- 20%)
  • Heroes of Might and Magic: Olden Era — 1124 рубля (- 25%).

Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 9 июля. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.