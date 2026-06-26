В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр
25 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.
Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на летней распродаже в Steam
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (- 20%)
- Arc Raiders — 2576 рублей (- 20%)
- Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (- 20%)
- Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (- 25%)
- Hades 2 — 825 рублей (-25%)
- Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (- 75%)
- Lies of P — 1999 рублей (- 50%)
- Detroit: Become Human — 299 рублей (- 90%)
- Elden Ring — 2339 рублей (- 35%)
- Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (- 25%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1154 рубля (- 65%)
- DayZ — 1645 рублей (- 50%)
- Hearts of Iron 4 — 609 рублей (- 80%)
- Stellaris — 914 рублей (- 70%)
- Cities: Skylines — 527 рублей (- 70%)
- Rust — 849 рублей (- 50%)
- «Частный детектив МАУС» — 880 рублей (- 20%)
- Witchfire — 1359 рублей (- 20%)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era — 1124 рубля (- 25%).
Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 9 июля. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.