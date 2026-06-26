В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр

25 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками.

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Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на летней распродаже в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (- 20%)

Arc Raiders — 2576 рублей (- 20%)

Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (- 20%)

Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (- 25%)

Hades 2 — 825 рублей (-25%)

Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (- 75%)

Lies of P — 1999 рублей (- 50%)

Detroit: Become Human — 299 рублей (- 90%)

Elden Ring — 2339 рублей (- 35%)

Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (- 25%)

Death Stranding: Director's Cut — 1154 рубля (- 65%)

DayZ — 1645 рублей (- 50%)

Hearts of Iron 4 — 609 рублей (- 80%)

Stellaris — 914 рублей (- 70%)

Cities: Skylines — 527 рублей (- 70%)

Rust — 849 рублей (- 50%)

«Частный детектив МАУС» — 880 рублей (- 20%)

Witchfire — 1359 рублей (- 20%)

Heroes of Might and Magic: Olden Era — 1124 рубля (- 25%).

Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 9 июля. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.