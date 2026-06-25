Как найти кораллы в SAND: Raiders of Sophie — гайд

Кораллы в SAND: Raiders of Sophie — ценнейший ресурс, который нужен для множества полезных апгрейдов. Портал gamesradar.com рассказал, где можно найти куски кораллов и странные кораллы.

© Steam

Куски коралла, судя по всему, могут с высоким шансом появляться в сейфах с редкими предметами, которые обычно можно найти в названных точках интереса — они окрашены в черно-золотые цвета.

А странные кораллы выпадают из коралловых зомби, которые, опять же, обитают либо в точках интереса, либо на случайных останках кораблей в пустыне. Шанс выпадения странного коралла достаточно низкий, поэтому вам предстоит убить довольно много зомби.

Оптимальный способ фарма странных кораллов — это припарковать шагоход где-нибудь рядом с точкой интереса и просто перебить всех зомби, после чего обыскать все контейнеры, особенно сейфы. Чтобы лут было проще перетаскивать, его можно складировать в пустой ящик. Поскольку обыск точек интереса может занять много времени, рекомендуем отключить двигатель шагохода, чтобы столп черного дыма не привлекал внимание других игроков.