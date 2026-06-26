В Rockstar объяснили причину задержки GTA VI на дисках

Rockstar может отложить выпуск физических копий GTA VI с дисками, чтобы снизить риск утечки игры до официального релиза. Об этом сообщает польское издание PPE.pl со ссылкой на инсайдера Graczdari, ранее публиковавшего достоверную информацию о релизах физических изданий игр.

© Газета.Ru

По его данным, после выхода GTA VI 19 ноября покупателям будут доступны только коробочные версии с кодом для загрузки игры без диска. При этом полноценные физические издания с дисками для PlayStation 5 и Xbox Series X, как утверждается, поступят в продажу лишь в декабре.

Прежде Graczdari сообщал, что Rockstar может отказаться от традиционных физических копий на старте продаж, чтобы избежать утечек. Тогда материнская компания Take-Two опровергла информацию о переносе физических изданий. Однако позднее было подтверждено, что в день релиза действительно будут продаваться коробки только с кодом загрузки.

По словам инсайдера, коробочные версии с кодом станут единственной стартовой партией. После их распродажи новые физические копии появятся только с выходом дисковых изданий.

Как отмечает издание, такое решение может быть связано с многочисленными случаями, когда игроки получали физические копии игр раньше официального релиза через розничные сети и публиковали материалы с прохождением в интернете. Кроме того, продажа цифровых версий позволяет издателю увеличить прибыль.

Стандартное издание GTA VI, по имеющимся данным, будет стоить $80, а версия Ultimate Edition – $100.

Ранее игроки обнаружили на скриншотах GTA VI реалистичный птичий помет.