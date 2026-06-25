Чем Assassin's Creed: Black Flag Resynced отличается от оригинальной игры?

До релиза Assassin’s Creed: Black Flag Resynced осталось совсем немного — фанаты серии предвкушают возможность вновь отправиться в плавание по Карибскому морю в поисках сокровищ, артефактов и новых матросских песен. Портал gamesradar.com рассказал, чем ремейк будет отличаться от оригинальной игры: что сохранилось, а что — нет.

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Сюжет и задания

Нет сегментов в будущем. В оригинальной Black Flag регулярно встречались сегменты, разворачивавшиеся в современных офисах «Абстерго» с безымянным протагонистом. Из Resynced их вырезал.

Миссии по подслушиванию и слежке переделают, чтобы у игроков «были разные пути прогресса». В оригинальной игре подобные задания снискали дурную репутацию, поэтому ремейк предусмотрит разные способы пройти их. К тому же, в Resynced они не будут откатывать игрока к контрольной точке, если его заметят враги.

Новые члены экипажа. К команде «Галки» присоединятся Люси Болдуин, Падре и некто по имени Мертвец Смит. У каждого будут свои задания и новые способности для корабля.

Новые задания, связанные с Черной бородой. Пока непонятно, станут ли они частью сюжетной линии, но Черной бороде и другим второстепенным персонажам уделят больше внимания.

Новые разломы. Игроки смогут найти опциональные разломы в симуляции, которые позволят Эдварду Кенуэю и другим героям погрузиться в различные альтернативные реальности.

Механики и онлайн

Переработанная боевая система. Поединки в Black Flag будут больше похожи на современные Assassin’s Creed; в них появятся идеальные парирования и цепочки убийств, позволяющие устранять группы врагов при соблюдении ритма.

Улучшенный паркур. Бег по пересеченной местности станет более гибким и плавным благодаря новым механикам, вроде свободных прыжков и разных форм прыжков от стен.

Улучшенная скрытность. Игроки смогут нажимать на кнопку, чтобы приседать, и в целом получат больше свободы действий в миссиях, где важна скрытность.

Динамическая система погоды. Штормы и дожди будут более интерактивными и начнут взаимодействовать с миром более ощутимыми путями.

Улучшенное подводное исследование. Подводные локации создали с нуля и расширили, чтобы сделать их более интересными для исследования.

Новые питомцы. На борту «Галки» смогут поселиться питомцы — пока разработчики подтвердили кошку и обезьяну

Альтернативные режимы огня для «Галки». Оружие и пушки корабля можно будет прокачать, открыв новые режимы огня.

Отсутствие мультиплеера. Многопользовательский компонент оригинальной Black Flag полностью удален — игра целиком однопользовательская.

Интеграция Animus Hub. Black Flag Resynced привязана к платформе Animus Hub, включая ее элементы живого сервиса, встроенные в Assassin’s Creed Shadows.

Графика, презентация и технические изменения

Anvil Engine. Resynced создана на базе движка Anvil, который использовался в Valhalla, Mirage и Shadows, а также в Immortals: Fenyx Rising и Skull & Bones. Хотя для Shadows движок порядком обновили в плане технологий и механик.

Бесшовная загрузка городов. Пришвартовавшись в городе, игрок сможет войти в поселение без каких-либо загрузочных экранов.

Улучшенные текстуры, освещение и детализация. Благодаря более современной графике и редизайну локаций Карибы будут выглядеть куда краше, чем раньше.

Разрушаемое окружение. Объекты в окружающем мире проще разрушать в ходе боя, хотя непонятно, какую роль они сыграют в геймплее.