Планшет HONOR MagicPad 4 появился в российской рознице

Планшет HONOR MagicPad 4 начали продавать теперь и российские магазины техники. Устройство толщиной всего 4,8 мм и весом в 450 граммов при этом может похвастаться прочностью.

© Ferra.ru

Планшет оснащён 12,3-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц и разрешением 3000×1920. Яркость достигает 2400 нит. Экран поддерживает более миллиарда цветов и имеет сертификаты защиты зрения.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 5. Ёмкость аккумулятора 10 100 мАч.

Есть «режим ПК», что позволяет открывать приложения в окнах, пользоваться горячими клавишами, как на компьютере, и подключать внешнюю клавиатуру с тачпадом. Восемь динамиков с технологией HONOR Spatial Audio обеспечивают объёмный звук с сертификацией IMAX Enhanced.

HONOR MagicPad 4 доступен по цене 99 999 рублей за версию 12/256 ГБ в комплекте с клавиатурой и стилусом.