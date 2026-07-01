Windows 11 стала работать быстрее

Microsoft выпустила необязательное обновление KB5095093 для Windows 11 24H2 и 25H2. Оно заметно перерабатывает сразу несколько ключевых частей системы – от интерфейса до восстановления и фоновых сервисов.

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Что изменилось?

Главный акцент сделан на производительности «Проводника». Согласно описанию изменений, он быстрее открывает каталоги и меньше «задумывается» при работе с сетевыми и облачными папками. Также Microsoft добавила в интерфейс файлового менеджера быстрые контекстные действия: при наведении на файл или папку можно сразу выполнить базовые операции – открыть расположение, скопировать путь или перейти к дополнительным функциям через Copilot без перехода в дополнительные меню.

Отдельно переработана система восстановления Windows. Теперь пользователю доступен упрощённый сценарий отката: система может вернуться к последней автоматически созданной точке восстановления, сохранив настройки и пользовательские данные. Фактически это делает процесс восстановления более «однокнопочным» и снижает зависимость от ручной диагностики после сбоев или неудачных обновлений.

Заметные изменения затронули и интерфейс виджетов. Панель стала менее агрессивной: она больше не раскрывается автоматически при наведении курсора, а уведомления теперь отображаются в виде компактного счётчика непрочитанных событий. При взаимодействии с виджетами индикатор скрывается, чтобы не отвлекать пользователя во время работы.

Кроме того, обновление улучшает стабильность Bluetooth-устройств и работу Phone Link. Теперь, если смартфон переведён в режим «Не беспокоить», вызовы и уведомления корректно синхронизируются и не всплывают на ПК. В Windows Update появился более удобный календарный интерфейс, который позволяет гибко откладывать установку обновлений на срок до 35 дней с возможностью продления.

Дополнительно отмечаются менее заметные, но важные изменения: улучшена работа тачпадов, появилась настройка зоны клика, повышена общая стабильность интерфейса, исправлены проблемы с OneDrive в «Проводнике», а также расширены возможности локального запуска ИИ-моделей. На системах с более чем 32 ГБ оперативной памяти увеличены лимиты доступных ресурсов.

Как установить?

Для установки обновления KB5095093 откройте «Параметры» → «Центр обновления Windows» → «Проверить наличие обновлений». Поскольку это необязательное обновление, его нужно установить вручную, нажав на ссылку «Загрузить и установить». Если активирована функция «Получать последние обновления сразу после их выпуска», обновление может установиться автоматически. Также KB5095093 можно скачать и установить вручную через Каталог обновлений Microsoft.