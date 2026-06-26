GTA VI: дата выхода и сюжет новой части франшизы Grand Theft Auto

Поклонники серии игр Grand Theft Auto уже более 10 лет ждут выхода шестой части. По последней информации GTA VI (ГТА 6) выйдет осенью 2026 года. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре, бюджет которой оценивается в два миллиарда долларов — сюжет, персонажи, трейлер, дата релиза и другие подробности.

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Дата выхода GTA VI

19 ноября 2026 года — дата релиза GTA VI

25 июня Rockstar Games официально открыла предзаказы. Тем, кто купит игру до 20 ноября, положен небольшой бонус — коллекция предметов Vintage Vice City Pack, стилизованная под эстетику Vice City.

Официально о разработке новой части ГТА стало известно еще в 2022 году, но на тот момент не было даже примерной даты выхода. В 2023 году стало известно, что игра получит название Grand Theft Auto VI и выйдет в 2025 году, позднее премьеру назначили на осень.

При этом у геймеров были сомнения относительно даты выхода новой игры — в прошлом проекты Rockstar неоднократно переносили. накаляли и заявления бывшего сотрудника Rockstar о том, что новая часть игры GTA выйдет позже, потому что ее не успеют доделать в срок.

Опасения оправдались: 2 мая 2025-го на официальном сайте Rockstar Games появилась новость о переносе GTA VI на следующий год. «В каждой игре, которую мы выпускаем, нашей целью всегда было превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы надеемся, вы понимаете, что нам необходимо это дополнительное время, чтобы обеспечить качество, которого вы ожидаете и заслуживаете», — уточнили разработчики.

В итоге релиз подвинули сначала на май, а потом и на ноябрь 2026 года.

Платформы

На данный момент игра официально анонсирована только на двух платформах — Playstation 5 и Xbox Series X|S.

Информации о выходе ГТА 6 на ПК пока нет. Но по опыту других проектов от Rockstar Games можно предположить, что до релиза компьютерной игры пройдет как минимум полгода с момента выхода ГТА 6 для PS5 и Xbox. Инсайдеры ожидают ПК-релиза не ранее 2027 года.

Пока что нет информации и о том, появится ли многопользовательский режим GTA Online, а если и будет, когда — неизвестно.

Цена

На этапе предзаказа Grand Theft Auto 6 стоит 80 долларов (около 6000 рублей) за базовую версию и 100 долларов (около 7500 рублей) — за версию Ultimate.

В ультимативное издание входит эксклюзивный набор транспортных средств, оружия, нарядов и активностей.

Предзагрузка цифровых версий начнется 12 ноября — за неделю до официального релиза.

Будет ли русский язык

Да, GTA VI будет официально поддерживать русский язык, причем прямо на релизе. Но озвучки, как и прежде, не будет — только субтитры и интерфейс. Это, кстати, касается всех локализаций: иностранного дубляжа в тайтле в принципе не предусмотрено.

Судя по трейлерам, игра покорит пользователей высокой детализацией и реалистичностью игрового мира. На экране одновременно движутся десятки машин, сотни пешеходов, причем у каждого своя анимация и манера поведения.

В трейлерах мелькают и самые разные животные. Розовые фламинго, кошки и собаки, даже игуаны и крокодилы. Последние могут представлять реальную угрозу для прохожих. На это указывает сцена с аллигатором, ворвавшимся в магазин.

Не исключено, что в GTA 6 можно будет завести домашнее животное

Важно, что все это не выглядит искусственно. У Rockstar графика в трейлерах, как правило, не отличается от готовой игры. И если GTA VI действительно выйдет в таком же качестве, она станет самой реалистичной игрой — в сравнении как с предыдущими частями франшизы, так и с другими проектами.

Сюжет GTA VI

Персонажи

В этот раз в центре сюжета оказались два главных героя, которыми смогут управлять игроки:

Джейсон Дюваль — бывший военный, который вырос в криминальной среде. Он зарабатывает рэкетом по заказу наркокурьера Брайана Хедера. Его жизнь меняется после знакомства с Лусией: вместе со своей возлюбленной Джейсон начинает участвовать в разбоях и грабежах. Лусия Каминос — возлюбленная Джейсона, с самого детства владеет рукопашным боем. Ее криминальный путь начался с попыток помочь семье, что в итоге привело к тюремному сроку. Судя по кадрам игры, она вышла на свободу досрочно — на ее ноге можно увидеть электронный браслет, а в трейлере показано, что она выполняет общественные работы. После освобождения Лусия сразу разработала план, который должен обеспечить ей и Джейсону безбедное будущее.

Люсия Каминос станет первым главным героем-женщиной в рамках вселенной Grand Theft Auto

Трейлеры познакомили геймеров и с другими персонажами, которые будут важны для сюжета новой игры.

Кэл Хэмптон — друг и подельник Джейсона. Как и главный герой, он работает на наркоторговца Брайана Хедера, но, в отличие от амбициозного напарника, Кэла полностью устраивает положение на самом дне криминального мира. Он верит в различные конспирологические теории, а потому любит проводить время дома, попивая пиво, залипая в интернете и слушая переговоры береговой охраны по радио. Буби Айк — влиятельный криминальный авторитет Вайс-Сити, создавший собственную бизнес-империю. Она включает в себя стриптиз-клуб, объекты недвижимости и студию звукозаписи. В партнерстве с продюсером Дре'куаном он основал лейбл Only Raw Records. Дре’куан Прист — бывший наркоторговец, который решил уйти в музыкальную индустрию. Вместе с Буби Айком основал лейбл Only Raw Records и стал продюсером. Его главное достижение на новом поприще — контракт с рэп-дуэтом Real Dimez. Рокси и Бэйлюкс — участницы рэп-дуэта Real Dimez, которые имеют криминальное прошлое. Несмотря на активное ведение соцсетей, их карьера застопорилась после единственного хита, который вышел еще пять лет назад. Теперь, подписав контракт с лейблом Only Raw Records, они надеются возродить былую славу. Рауль Баутиста — профессиональный грабитель банков, который готов идти на большой риск ради выгоды, совершая все более опасные и дерзкие налеты. Судя по всему, Лусия и Джейсон станут его сообщниками в одном или многих делах. Брайан Хедер — старый наркокурьер, маскирующий свою деятельность под легальный бизнес — лодочную станцию, которой Хедер управляет вместе с третьей женой. Он предоставляет Джейсону бесплатное жилье в обмен на «решение проблем» — сбор долгов и выполнение других криминальных поручений.

Кроме того, во втором трейлере GTA VI показали полицейского: возможно, он будет преследовать главных героев. Примечательно, что в первом трейлере уже были кадры с нагрудной камеры правоохранителя во время штурма, и это наводит на мысль о том, что в какой-то момент игрок сможет поиграть за представителя правопорядка.

Основные локации

Действие игры разворачивается в вымышленном американском штате под названием Леонида — игровом аналоге реального американского штата Флорида.

Вайс-Сити. Именно в Леониде находится Вайс-сити — мегаполис, которому посвящена отдельная игра Grand Theft Auto: Vice City, вышедшая в 2002 году. Но если в прошлой игре был показан Вайс-Сити 1980-х, сейчас геймерам предстоит познакомиться с его современной версией. За это время в городе появились новые районы, здания и объекты, хотя важные отличительные черты все же остались. Например, в трейлере можно увидеть мост, который в Grand Theft Auto: Vice City вел к острову с особняком Рикардо Диаса.

Известно, что Вайс-Сити разделен на несколько районов. В их числе прибрежный Оушен-Бич и порт Вайс-Сити, Тиша-Вока с блошиным рынком и Маленькая Куба.

Леонида-Кис — живописный тропический архипелаг, вдохновленный реальными Ки-Уэстом. Регион включает узнаваемые элементы вроде аналога Семимильного моста — знаменитой трассы между Майами и Ки-Уэстом. Как отмечают разработчики, за курортной внешностью архипелага скрываются опасности, особенно в его прибрежных водах.

Порт-Геллхорн представляет собой игровую версию Орландо с характерными тематическими парками. Но в отличие от реального прототипа, город переживает упадок: поток туристов сократился, что привело к расцвету криминала. По заявлению Rockstar, бывший центр развлечений превратился в рассадник бандитизма и наркоторговли.

Грассриверс — заболоченная местность, созданная по мотивам национального парка Эверглейдс. Этот регион населен не только аллигаторами, но и более опасными хищниками, скрывающимися в мангровых зарослях.

Гора Калага — заповедная зона в северной части Леониды. Этот национальный парк популярен среди охотников и рыболовов, но одновременно служит убежищем для радикальных отшельников и местных сектантов, избегающих контактов с цивилизацией.

Амброзия — промышленный район, олицетворяющий американский консерватизм. Здесь находится сахарный завод Allied Crystal, а улицы контролируют местные байкерские группировки.

Ожидается, что карта мира в GTA VI будет в два-три раза больше, чем в прошлой части. А здания можно будет исследовать изнутри

Другие подробности сюжета

Судя по всему, соцсети станут важной составляющей сюжета новой игры. На это намекают несколько сцен из первого трейлера, которые стилизованы под ролики из TikTok — с моментальными комментариями и реакциями.

Можно предположить, что эта тема будет высмеиваться в ГТА 6. Ведь сатира давно стала неотъемлемой частью серии. Так, в первом трейлере в новостях появляется Leonida man — «мужчина из Леониды», что отсылает к мему о «мужчине из Флориды». Он появился благодаря новостям со странными заголовками, например: «Мужчину из Флориды задавил фургон после того, как собака нажала на газ». В 2023 году на основе этого мема даже вышел мини-сериал Florida Man, название которого перевели как «Человек из Флориды».

Производство

Rockstar Games сообщили о работе над игрой в феврале 2022 года. Они уточнили, что новая часть франшизы находится в активной разработке. В то же время компания Take-Two отметила, что создатели ГТА своей новой игрой «намерены установить творческие стандарты для серии, индустрии и развлечений».

По данным инсайдеров, Rockstar Games побила рекорд по затратам на разработку игры, потратив на создание GTA VI более двух миллиардов долларов. Для сравнения, строительство самого высокого в мире небоскреба — 828-метровой высотки Бурдж-Халифа в Дубае обошлось в 1,5 миллиарда долларов.

Такие траты объясняются стремлением разработчиков совершить технологический прорыв и создать самую реалистичную в мире игру, в которой проработаны даже самые мелкие детали. Крупные суммы потребовались и на лицензирование музыкальных треков для новой части.

Главное о GTA VI

Когда выйдет GTA 6?

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На ПК — не ранее 2027 года.

Сколько будет стоить игра?

Цена базовой версии — 80 долларов (около 6000 рублей), а Ultimate-издания — 100 долларов (около 7500 рублей).

Будет ли в GTA 6 русский язык?

Да, русский язык будет официально поддерживаться, но только в интерфейсе и субтитрах. Озвучка остается на английском языке.

Когда стартуют предзаказы?

Предзаказы открылись 25 июня 2026 года.

Кто главные герои игры и где происходит действие?

Главные герои — Люсия Камино и Джейсон Дюваль. Действие разворачивается в вымышленном штате Леонида и его столице Вайс-Сити.

Можно ли официально купить GTA 6 в России?

Официально в России игра недоступна, но есть способы приобрести ее через смену региона или создание нового иностранного аккаунта. Некоторые площадки будут продавать для нее ключи — подобным образом сейчас можно купить и другие проекты Rockstar Games.