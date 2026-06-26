Почему «Ил-2: Корея» станет главным испытанием для нервов геймеров

Авиасимулятор, который не прощает ошибок и заменяет три фильма фестивального режиссёра.

© Чемпионат.com

Я всеядный игрок: залечу в глобальную стратегию с контурными картами, одолею сложного босса в Bloodborne и не всегда разгромно уступлю в мультиплеере EA Sports FC. Но с хардкорными авиасимуляторами вообще не сложилось.

Когда в 2003-м выпросил диск «Ил-2: Штурмовик», то даже взлететь не смог. А в 2026-м наступил на те же грабли. На презентации новой «Ил-2: Корея» слушал о манёвренности самолётов, тактике в бою и новых навороченных боеприпасах. А сам стоял на взлётной полосе и думал: «Да что вообще нажимать, чтобы подняться в небо?»

Чтобы стать хотя бы казуалом, который кое-как держится на высоте и куда-то стреляет, понадобилось множество вечеров. Потому что речь об игре, которая требует терпения, вдумчивости и десятка набитых шишек. Но когда в ней удаётся мелочь вроде успешной посадки, радости больше, чем от разгрома вражеской эскадры.

«Ил-2: Корея»: главное об игре

Название: «Ил-2: Корея». Разработчик: 1С Game Studios. Дата выхода: 25 июня 2026 года (ранний доступ) и 4 августа (релиз в Steam). Жанр: авиасимулятор. Перевод: есть русские озвучка и субтитры. Платформа: ПК.

«Ил-2: Корея»: как поиграть?

В раннем доступе игра доступна через лаунчер 1С Game Studios, цена — 3990 рублей. На релизе 4 августа «Корея» появится в Steam с ценой в 4990 рублей.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании 1С Game Studios.

Если правое крыло горит, пожарьте на нём зефир

Вероятно, у знатоков серии «Ил-2» полно многогранных вопросов к «Корее». О самолётах кратно технологичнее, чем в прошлых частях. О новых боеприпасах, которые тяжело заметить. Или о продвинутой генерации ландшафта и её влиянии на геймплей.

Я о подобных изменениях не расскажу ничего толкового. Зато поделюсь впечатлениями новичка, которые больше походят на эпизод «Каламбура» о крутом пике.

— Командор, как долго вы учились летать? — Три или четыре. — Года, сэр? — Самолёта, Дринксинс. Самолёта!

У человека без опыта в «Корее» два пути: с возмущённым видом стоять на взлётной полосе, понажимать все кнопки и запросить рефанд либо встать на путь самурая, который никогда не сдаётся, штудирует гайды по прошлым частям и навязчиво лезет к разработчикам за советом. Потому что в игре есть режим «Экзамены», но нет внятного обучения. Ты на взлётной полосе — ну и лети.

Вот только за «лети» кроется десяток механик. Двигатель разгоняй потихоньку, а не пальцем, выжимающим заветные 100%. Полностью открой заслонки, чтобы охладить ещё не разогнавшийся самолёт. Аккуратно тяни левый стик на себя, чтобы оторваться от земли. Убери шасси. Прикрой заслонки: потока воздуха уже хватает для охлаждения.

А теперь даже не думай о резких движениях. Не тяни стик в сторону с настойчивой бесшабашностью. Не зажимай L2 и R2 для движения руля направления. Не меняй высоту резко. И вообще следи за подачей кислорода, скоростью, сопротивлением и десятком экранов на панели управления.

Выполнил слишком амбициозный манёвр? Из-за перегрузки пилот потеряет сознание — очнётся, вероятно, глядя на приближающуюся землю. Или же у истребителя отвалится крыло. Или двигатель заклинит, потому что температура масла превышена, а вы не открыли заслонки маслорадиатора и не уменьшили тягу.

В игре сотни способов оплошать и разбиться. Я лично потратил час, чтобы взлететь, два вечера — чтобы освоиться в воздухе, три вечера — чтобы сбить первого врага. За это время я наверняка прошёл бы Ace Combat и устроил там геноцид вражеской техники.

Можно сказать, что потратить час на успешный взлёт — такая себе сделка. Однако усилия, которых требует «Ил-2», окупаются: от одного сбитого противника в «Корее» радости больше, чем от уничтоженной эскадры в казуальной Ace Combat. Это как посмотреть фильм Netflix, где любой поворот объяснили трижды, или драму фестивального маэстро, в которой пазл собираешь самостоятельно. В последнем случае нужны вовлечение и работа — но и уровень удовлетворения иной.

Важно, что работу в «Корее» проделываешь по много раз. В раннем доступе доступны восемь самолётов, и все абсолютно разные. Меняются условия для взлёта, уровень допустимой манёвренности и уйма других факторов. Если американский F-86A-5 комфортен для управления, но нетороплив, то наш МиГ-15бис стремителен, но требует повышенного контроля. На нём удобнее нырнуть к земле, резко повернуть в сторону и вскоре зайти противнику в хвост. Однако вероятность, что пируэт пойдёт не так, тоже выше.

Учитывая хардкорность игры, где нет мелочей и любой промах фатален, к каждой машине относишься словно к герою файтинга. У всех разные сильные стороны и слабости, свои цели и возможности. Вникать в эту разницу и обретать мастерство приятно — если, конечно, набраться терпения.

Командор, земля приближается с бешеной скоростью!

В «Корее» роскошные самолёты: я одну кабину готов рассматривать вечно. В ней замечательный визуал на новом движке, когда летишь под облаками и восторженно рассматриваешь дамбы, леса, океаны. Да и геймплей отменно сочетает медитативность и вызов. До врага можно лететь 10 минут, а затем ещё 20 — кружиться поблизости, чтобы зайти за спину и выдать пулемётную очередь — или рухнуть самому, поймав такую очередь.

Это в любом случае игра не для массовой аудитории. Скорее для той, которая осознанно выберет «Корею» персональным пожирателем времени и настроится на вдумчивое изучение механик. Но есть несколько тревог, делающих узкую аудиторию ещё скромнее.

Контента в раннем доступе откровенно мало. Есть свободный режим, когда просто летишь и наслаждаешься видами. Есть два сценарных задания и редактор миссий. Для четырёх самолётов придумали серию экзаменов со взлётом, боем и бомбардировкой. Ещё есть мультиплеер, однако в пресс-версии количество игроков на сервере не превышало нуля.

На релизе 4 августа обещают сюжетную кампанию и новую авиацию с заданиями. Но здесь и сейчас «Корея» сильнее напоминает публичный тест, чем полноценный ранний доступ. Наполнения хватает, чтобы повышать мастерство, медитировать и восхищаться базовыми механиками. Однако его слишком мало, чтобы в новой части было что проходить. В итоге на пятый вечер задачи придумываешь сам. Смогу ли сдать экзамен ещё быстрее? Подобью ли врага на непривычном истребителе?

Другое опасение связано с системными требованиями. У меня далеко не топовый ПК: RTX 4060 и 16 ГБ ОЗУ. До сих пор его хватало, чтобы проходить все игры на высоких в Full HD. С новой «Ил-2» я тоже задрал настройки и с тех пор следил за сообщением в углу экрана. «Недостаточно видеопамяти». Иногда на высоких игра работала нормально и выдавала 50-60 FPS. Иногда — без предупреждения и с ворохом ошибок вылетала на рабочий стол.

Я понимаю решение разработчиков, которые осознанно поставили на визуал, огромные карты и прочие навороты. Однако вряд ли они ожидали, что выпустят игру в пик кризиса, когда покупка видеокарты и ещё одной плашки ОЗУ — удовольствие для богатых.

У «Ил-2» есть своя преданная аудитория, и «Корея» до безумия ей интересна. Но все ли успели обновить железо? Если нет, то узкое хардкорное комьюнити сократится ещё сильнее. Тем временем игра качественная, дорого выглядит и заслуживает успеха.

«Ил-2: Корея»: стоит ли играть?

Для новичка прохождение «Кореи» напоминает страдание, когда ты мечтал о перестрелках под облаками, но сначала не взлетел, затем поднялся в воздух и разбился. Однако за преодолением кроется удивительно красивый и проработанный симулятор, где любой аппарат в кабине критически важен, лишний процент тяги отделяет победу от поражения, а неаккуратное движение ведёт к крутому пике.

Разобраться в нюансах тяжело, зато отдача всегда запредельная. Всё же один сбитый противник в «Корее» стоит пары боссов в сложнейшем соулс-лайке.

Оценка раннего доступа «Ил-2: Корея» — 8 из 10

Понравилось

Замечательный визуал.

Каждый самолёт уникален.

Обилие навороченных механик.

Радость от преодоления.

Не понравилось