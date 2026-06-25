Раскрыта стоимость игровой консоли Retroid Pocket Nova

Компания Retroid представила портативную игровую консоль Pocket Nova под управлением Android. Данные о ценах и характеристиках появились на странице производителя в соцсети X (ранее Twitter).

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Retroid Pocket Nova оснащается чипом Snapdragon 8 Gen 2 (QCS8550) с графикой Adreno 740, 4,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280х960 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч, операционной системы Android 13 и 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников.

Базовая версия устройства с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ оценена в $229 (около 17,1 тыс. руб.). Покупателям будут доступны несколько расцветок корпуса, включая черный, а также стилизации под 16-битные консоли и Nintendo GameCube. Модификация 12/128 ГБ обойдется уже в $269 (около 20,1 тыс. руб.).

Также будут выпущены специальные цветовые исполнения в прозрачном корпусе: фиолетовый, кристальный, арбузный и ледяной синий. Они будут стоить $274 (около 20,4 тыс. руб.).

Для пользователей, оформивших предварительный заказ, компания подготовила комплект бонусов. В него войдут эргономичная задняя панель с дополнительными выступами для более удобного хвата и защитное стекло для дисплея.

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