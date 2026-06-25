От Destiny 2 до Valorant: во что точно не получится поиграть на Steam Machine

Steam Machine — пожалуй, одно из самых интересных устройств 2026 года, но его релиз омрачило не только спорное соотношение цены и производительности. Поклонников многопользовательских игр ждет разочарование, потому что многие популярные онлайн-проекты просто не запустятся на SteamOS. Портал eurogamer.net рассказал, во что точно не получится поиграть на Steam Machine.

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Destiny 2

Хотя игра недавно получила последний апдейт в своем жизненном цикле, Destiny 2 по-прежнему остается одним из самых популярных релизов в Steam. Даже несмотря на прекращение поддержки, боевик Bungie смог привлечь сотни тысяч игроков прощальным патчем, и серверы продолжают работать. Игра довольно хорошо оптимизирована; она наверняка олтлично бы работала на Steam Machine.

Проблема в том, что Bungie неоднократно отказывалась от поддержки Steam Deck по причинам, связанным с анти-читом, используемым Destiny 2. Теперь, когда студия фактически закончила активную разработку игры, появление поддержки SteamOS в будущем вдвойне маловероятно.

Fortnite

Fortnite, даже несмотря на прошедшие сокращения в Epic Games, по-прежнему остается одной из крупнейших игр на ПК — даже без присутствия в Steam. Игра не поддерживает SteamOS по той же причине, что и Destiny 2: анти-чит не позволяет запустить ее на Linux. И не важно, что окольными путями на SteamOS можно поставить магазин Epic Games Store.

Epic не раз высказывалась против поддержки Linux в Fortnite. По сути, компания не верит, что поддержка платформы перевешивает риск возникновения гигантской волны читеров. Ведь Linux, в отличие от Windows, открытая платформа, на которой нет ряда функций безопасности, необходимых популярным анти-чит сервисам.

Battlefield 6

Battlefield 6 во многом реабилитировала положение серии. Она была самой продаваемой игрой 2025 года в США, обогнав даже свою давнюю соперницу — Call of Duty. Но проект дебютировал с новой, проприетарной анти-чит технологией, которая еще до запуска игры требует включения некоторых настроек BIOS. При условии, что, конечно, материнская плата вообще поддерживает эти настройки.

В Battlefield 6 впервые за всю историю франшизы появился анти-чит на уровне ядра системы, которому необходим корневой доступ к компьютеру. Он работает, надстраивая свои процессы поверх уже существующих в системе слоев защиты. Многие популярные многопользовательские проекты защищены схожим образом, и, разумеется, на Linux такое не реализовать — платформа слишком открытая.

Apex Legends

Пожалуй, один из самых грустных примеров. Apex Legends, популярная королевская битва от авторов Titanfall, раньше поддерживала SteamOS, но разработчику так надоели читеры, игравшие на Linux, что поддержка системы была свернута. Теперь проект запускается только на Windows.

GTA Online

Многопользовательский режим GTA 5 до сих пор очень популярен; по факту, именно ему игра обязана многомиллионными продажами. Особенно на ПК, где у GTA Online есть сплоченное сообщество, разработавшее множество ролевых серверов со своими модами и уникальными механиками. Но, опять же, это удовольствие эксклюзивно для Windows, и вновь по вине анти-чита.

Изначально GTA 5 можно было запустить на Steam Deck, и, как следствие, получилось бы запустить на Steam Machine, но в какой-то момент Rockstar выпустила обновление, которое требовало входа в специальный аккаунт. Один этот факт удалил игру из списка совместимых со SteamOS. Даже сюжетный режим GTA 5 не получится запустить, не прибегая к хитростям.

EA Sports FC

EA Sports FC не поддерживает SteamOS еще с выпуска 2024 года — или как раз с того момента, как серия сменила название. И вновь причина в анти-чите; современные игры EA Sports интегрируют программы, которые не поддерживаются на Linux. Как и в случае GTA 5, это затрагивает не только многопользовательскую, но и одиночную составляющую. Единственный относительно современный футбольный симулятор EA, который можно запустить на SteamOS — это FIFA 22.

Call of Duty (с 2019)

Call of Duty издавна испытывает проблемы с читерами на ПК, которые лишь усугубились после релиза бесплатного режима королевской битвы Warzone. С тех пор разработчики под началом Activision перепробовали много способов остановить нечестную игру, и, к сожалению, самым успешным стал проприетарный анти-чит на уровне системного ядра. Но даже до того, как игры серии начали требовать Secure Boot, анти-читы Call of Duty не работали на Linux и, как следствие, SteamOS.

Игры Riot Games

Ни одна из игр Riot Games не будет работать на Steam Machine. По факту, их нет и в Steam. Поставить на SteamOS лончер Riot Games можно, но ничего не запустится. Ни League of Legends, ни Valorant, ни файтинг 2XKO. Хотя каждая принадлежит к отдельному жанру, все они защищены одним анти-читом — Vanguard.